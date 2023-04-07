لحظة تملك أبو عادل منزله الجديد عبر مبادرة جود

أعرب أبو عادل عن سعادته وفرحته لحظة امتلاكه منزلًا جديدًا عبر مبادرة جود الإسكان الخيرية، داعيًا الله أن يجزي كل من ساهم بخير الجزاء.

وقال أبو عادل خلال لقاء له مع قناة إم بي سي، “إنه محارب سرطان، وعانى لسنوات من التنقل من مكان لمكان ومن مستشفى لمستشفى، مضيفًا: الحمد لله شكرت الله كثيرًا وارتحت وعيالي ارتاحوا”.

حملة اكتتاب جود

من جانب آخر، أعلنت منصة حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية، أن تبرعات الحملة سجلت أمس مليار ريال بنسبة تغطية 100%، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.

رعايات نوعية

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.