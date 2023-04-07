نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض لحظة تملك أبو عادل منزله الجديد عبر مبادرة جود الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني السديس: خدمات معيارية للأعداد المليونية بلا اختناقات وراء نجاح خطة الجمعة الثالثة روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا الشباب لا يعرف الفوز على حامل اللقب آخر 6 مواسم! تتويج السعودي آل الشريف والإيراني يونس بجوائز عطر الكلام المليونية أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال
أعرب أبو عادل عن سعادته وفرحته لحظة امتلاكه منزلًا جديدًا عبر مبادرة جود الإسكان الخيرية، داعيًا الله أن يجزي كل من ساهم بخير الجزاء.
أبو عادل يصف اللحظات الأولى فور تملكه منزله الجديد عبر مبادرة جود.. ويستعين به من لمحاربة هذا المرض#اكتتاب_جود#جود_مع_حمود#رمضان_يجمعنا#MBC1
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/6hgjDmFFhU@joodeskan @HomudAlfayez pic.twitter.com/FU41tMUbCz
— MBC1 (@mbc1) April 7, 2023
وقال أبو عادل خلال لقاء له مع قناة إم بي سي، “إنه محارب سرطان، وعانى لسنوات من التنقل من مكان لمكان ومن مستشفى لمستشفى، مضيفًا: الحمد لله شكرت الله كثيرًا وارتحت وعيالي ارتاحوا”.
من جانب آخر، أعلنت منصة حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية، أن تبرعات الحملة سجلت أمس مليار ريال بنسبة تغطية 100%، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.
ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.
وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.