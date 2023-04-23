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لا يزال مصير رموز النظام السابق مجهولًا

لحظة خروج نزلاء سجن كوبر لعدم وجود طعام

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
لحظة خروج نزلاء سجن كوبر لعدم وجود طعام
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول خروج السجناء من سجن كوبر بعدما تم فتح الأبواب أمامهم بسبب عدم توفر الطعام للسجناء، فيما لا يزال مصير رموز النظام السابق مجهولًا.

ونشرت الإعلامية السودانية داليا الطاهر مقطع فيديو يوضح السجناء وهو يركضون خارج أسوار السجن وعلقت عليه بالقول” السؤال هل قيادات النظام المباد خرجوا أيضًا؟ في غياب تام للشرطة السودانية أو ربما تغييب”.

إخلاء سجن كوبر

وكانت قوات الدعم السريع اتهمت قيادة الجيش السوداني النظامي باقتحام سجن كوبر الذي يضم قادة نظام عمر البشير وتحرير السجناء.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع في بيان له إن قادة الجيش السوداني دبروا عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر الذي يضم جميع قادة النظام البائد.

فتح سجن سوبا

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الدعم السريع سجن سوبا وقامت بإطلاق سراح كافة السجناء بحسب ما أكده السجناء أنفسهم في مقاطع متداولة عبر موقع تويتر.

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