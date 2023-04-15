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اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

لحظة دوي انفجار وإطلاق رصاص بشوارع الخرطوم

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
لحظة دوي انفجار وإطلاق رصاص بشوارع الخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، حرقاً للسيارات وعمليات إطلاق للرصاص الحي وسط العاصمة الخرطوم، فيما سُمع دوي انفجار ضخم في العاصمة السودانية.

دعوات للتهدئة

وتحدثت وسائل إعلام عن تدمير الطيران الحربي لمعسكر تابع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل. بينما تتسارع الأحداث في السودان حيث اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما.

فيما دعت السفارتان الأمريكية والروسية، وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.

اشتباكات عسكرية

وبدأ الصراع المسلح بسماع إطلاق نار كثيف بداية بالقرب من مقر للدعم السريع في محيط المدينة الرياضية جنوب العاصمة، ليتحول لاحقاً إلى اشتباكات عسكرية عنيفة في شمال الخرطوم ووسطها، وسط انتشار أمني غير مسبوق في محيط القصر الرئاسي والمطار.

أوضحت قناة العربية أن الاشتباكات امتدت إلى جسر النيل الأبيض الواصل بين الخرطوم وأم درمان. وانتشار قوات الجيش والأمن بشكل مكثف في كافة الشوارع، والدفع بمدرعات ودبابات.

مزاعم ونفي

وتوقفت الحركة في مطار العاصمة إثر اشتباكات قوية اندلعت بين عناصر من الطرفين، وسط هلع المسافرين. بينما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على المطار وعلى القصر، ومنزل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وفق رويترز.

كما زعمت أيضاً السيطرة على القاعدة العسكرية في مروي بالولاية الشمالية، التي شهدت اشتباكات عنيفة داخلها وفي محيطها، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

 

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