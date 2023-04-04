لحظة سطو ميليشيا الحوثي على ورشة للألومنيوم واعتدائهم على عمالها

نشر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، مقطع فيديو يوضح لحظة سطو عناصر ميليشيا الحوثي على ورشة للألومنيوم، واعتدائهم على عمالها بعد رفضهم دفع مبالغ مالية بالقوة.

#صنعاء المختطفة التي كانت مدينة للتعايش والجمال والسلام، اضحت بعد ثماني سنوات من عمر الانقلاب المدعوم من ايران، غابة تعيث فيها مليشيا الإرهاب الحوثية قتلا وتدميرا وسلبا ونهبا، والضحية هو المواطن الذي دفع ولا يزال اثمانا غالية

المشهد من سطو عناصر المليشيا على ورشة للألمنيوم،… pic.twitter.com/3apBZ1cq1i — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 4, 2023

جرائم ميليشيا الحوثي

وعلق الإرياني، على الفيديو عبر حسابه على تويتر، قائلًا: إن صنعاء المختطفة التي كانت مدينة للتعايش والجمال والسلام، أضحت بعد ثماني سنوات من عمر الانقلاب، غابة تعيث فيها ميليشيا الإرهاب الحوثية قتلًا وتدميرًا وسلبًا ونهبًا.

ولفت معمر الإرياني إلى أن الضحية هو المواطن الذي دفع- ولا يزال- أثمانًا غالية.