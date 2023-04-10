لحظة سقوط حفار بين السماء والأرض

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع حفارًا يعمل بآليته على أحد الجسور في إسبانيا، معلقًا في الجو بالسلاسل بعد انهيار الجسر من تحته.

An airborne excavator demolishing a collapsed motorway bridge in Spain pic.twitter.com/C7YFx4Uq4m — Levandov (@blabla112345) April 7, 2023

بين السماء والأرض

وتم التقاط المقطع في منطقة “إل بيرثو” في إسبانيا، حيث بقي الحفار معلقًا بسلاسل ضخمة في الجو بعد انهيار الجسر الذي كان يخضع للصيانة بشكل مفاجئ.

ويتعرض العاملون في هذا القطاع لمخاطر عالية جدًا في ظل تدنٍ كبير لمستويات الأجور، وسط مطالبات في إسبانيا لرفع مرتبات هؤلاء العمال المهددة حياتهم بالخطر دومًا.