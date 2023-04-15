لحظة سقوط قتيلين إثر انهيار جسر في كولومبيا

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قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انهيار جسر بالقرب من بلدة لا تيبايدا في منطقة كايسيدونيا في غرب كولومبيا، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة سبب الانهيار.
#ÚltimoMinuto 🚨 Se desplomó el puente del Río La Vieja, en La Tebaida, Quindío.
Se trata del único puente que comunicaba el municipio de Caicedonia Valle con el Quindío. La estructura se desplomó mientras varios vehículos pasaban por el lugar. pic.twitter.com/G4c1Fnwzud
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 12, 2023
وتقول الوكالة الوطنية للبنية التحتية في كولومبيا إن سبب الانهيار قد يرجع إلى التدهور المستمر في هيكل الجسر بسبب الحمولات الثقيلة التي تمر يوميًا فوقه، أو ربما يكون خطأ في عملية الصيانة أو ضررًا تسبب به إنسان.
وانهار الجسر أثناء مرور عدة مركبات فوقه، ويربط الجسر مقاطعتين في جنوب غرب كولومبيا.
وأدى الانهيار لوقوع أربع شاحنات وسيارة في نهر “لا فييخا” الذي يمتد الجسر فوقه.
وكان من بين الشاحنات المتضررة شاحنتان تابعتان لجهاز الشرطة ومحملتان بالأسلحة.
وأكد وزير الدفاع الكولومبي روبرتو خاراميجو مقتل رجلي شرطة كانا يشاركان في نقل معدات إلى منشأة تابعة للشرطة في المنطقة.