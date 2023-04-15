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تحقيقات لمعرفة سبب السقوط

لحظة سقوط قتيلين إثر انهيار جسر في كولومبيا

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
لحظة سقوط قتيلين إثر انهيار جسر في كولومبيا
المواطن - فريق التحرير

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قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انهيار جسر بالقرب من بلدة لا تيبايدا في منطقة كايسيدونيا في غرب كولومبيا، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة سبب الانهيار.

سبب الانهيار

وتقول الوكالة الوطنية للبنية التحتية في كولومبيا إن سبب الانهيار قد يرجع إلى التدهور المستمر في هيكل الجسر بسبب الحمولات الثقيلة التي تمر يوميًا فوقه، أو ربما يكون خطأ في عملية الصيانة أو ضررًا تسبب به إنسان.

وانهار الجسر أثناء مرور عدة مركبات فوقه، ويربط الجسر مقاطعتين في جنوب غرب كولومبيا.

شحنة أسلحة

وأدى الانهيار لوقوع أربع شاحنات وسيارة في نهر “لا فييخا” الذي يمتد الجسر فوقه.

وكان من بين الشاحنات المتضررة شاحنتان تابعتان لجهاز الشرطة ومحملتان بالأسلحة.

سقوط قتلى

وأكد وزير الدفاع الكولومبي روبرتو خاراميجو مقتل رجلي شرطة كانا يشاركان في نقل معدات إلى منشأة تابعة للشرطة في المنطقة.

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