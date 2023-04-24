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انتشار الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو من كاميرا مثبتة أعلى خوذة أحد المتزلجين الفرنسيين لحظة مروعة لهبوطه المفاجئ داخل صدع عميق في جبال الألب.

لحظة سقوط مروعة

والتقطت الكاميرات لحظة السقوط المرعب لمتزلج فرنسي في جبال الألب، وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل العالمية.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، إنه على الرغم من كون Les Powtos متزلجًا متمرسًا، إلا أنه تعثر في كتلة جليدية مخادعة، والتي أسقطته في صدع هائل، مما تسبب في سقوطه في شلال جليدي مظلم.

تفاصيل الحادث

ووضع اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا زلاجاته في جوانب النهر الجليدي، بينما كان ينزلق عبر الجليد والثلج، مما أبطأ من نزوله وتوقف في النهاية.

ونشر Powtos مقطع الفيديو المروع عبر صفحته في انستجرام وحصد ملايين المشاهدات على الفور، وبثته الكثير من المحطات العالمية.

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