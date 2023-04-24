لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب

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أظهر مقطع فيديو من كاميرا مثبتة أعلى خوذة أحد المتزلجين الفرنسيين لحظة مروعة لهبوطه المفاجئ داخل صدع عميق في جبال الألب.
Video from a French skier's helmet camera shows his sudden, unstoppable descent into a deep crevasse in the Alps. pic.twitter.com/CYArFJ7vyy
— CNN International (@cnni) April 24, 2023
والتقطت الكاميرات لحظة السقوط المرعب لمتزلج فرنسي في جبال الألب، وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل العالمية.
وقالت صحيفة نيويورك بوست، إنه على الرغم من كون Les Powtos متزلجًا متمرسًا، إلا أنه تعثر في كتلة جليدية مخادعة، والتي أسقطته في صدع هائل، مما تسبب في سقوطه في شلال جليدي مظلم.
ووضع اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا زلاجاته في جوانب النهر الجليدي، بينما كان ينزلق عبر الجليد والثلج، مما أبطأ من نزوله وتوقف في النهاية.
ونشر Powtos مقطع الفيديو المروع عبر صفحته في انستجرام وحصد ملايين المشاهدات على الفور، وبثته الكثير من المحطات العالمية.