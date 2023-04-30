لحظة عبور 40 شاحنة معدات وذخائر أمريكية من العراق لسوريا

وثقت تقارير إعلامية لحظة دخول رتل من آليات محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية وذخائر أمريكية إلى سوريا، قادمًا من الأراضي العراقية، وذلك عبر “معبر الوليد” غير الشرعي بريف محافظة الحسكة الشرقي.

عبر معبر الوليد

ووفقًا لوكالة أنباء “سانا” في الحسكة، فإن “رتلًا مؤلفًا من 40 آلية، بينها شاحنات محملة بمواد لوجيستية ومعدات عسكرية وذخائر، أدخلتها القوات الأمريكية من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

وعبرت الآليات مفرق قرية السعيدة أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة، متجهة إلى مطار خراب الجير العسكري الذي اتخذته قوات الاحتلال قاعدة غير شرعية لها.

وكانت القافلة ترافقها مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من أجل حمايتها.