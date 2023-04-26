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تساؤلات بشأن صحة الرئيس التركي

لحظة قطع مقابلة تلفزيونية لـ أردوغان بسبب إصابته بوعكة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
لحظة قطع مقابلة تلفزيونية لـ أردوغان بسبب إصابته بوعكة
المواطن - فريق التحرير

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قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة على الهواء، أمس الثلاثاء، قبل أن يعود متحدثًا عن إصابته بوعكة.

مقابلة مباشرة

وألقى أردوغان 3 خطابات، الثلاثاء، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو.

وكان مقررًا أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتين تلفزيونيتين، وبدأ ظهوره بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد 10 دقائق خلال طرح سؤال عليه. وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلاً إنه أصيب بوعكة.

وعكة مفاجئة

وقال أردوغان عقب عودته من الوعكة، “كان هناك عمل كثير، بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا”. وأضاف: “للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيفهم الأمر بشكل خاطئ؟”.

وتابع: “كنا قد قطعنا وعدًا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم”.

وبعد ذلك استكمل الرئيس التركي مقابلته، وأجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

صحة أردوغان

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك، إن صحة أردوغان جيدة، وقدم الشكر لكل من أرسلوا تمنياتهم الطيبة.

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، أن “رئيسنا في صحة جيدة. حفظه الله”.

وفي ردود فعل متضامنة، سارع زعيم المعارضة المنافس الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب “الجيد” المعارض ميرال إكشينار، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، ورئيس حزب السعادة تميل كرم الله أوغلو، إلى إرسال التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس.

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