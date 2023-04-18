لحظة مداهمة وكر يصنع عسلًا مغشوشًا وخمورًا بالرياض

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وثق مقطع فيديو لقناة “الإخبارية”، لحظة مداهمة إدارة الرقابة الميدانية بوزارة التجارة لوكر يصنع عسلًا مغشوشًا وخمورًا في المزاحمية غربي منطقة الرياض.
فيديو | "يدس السم في العسل"..
عسل مغشوش وخمور تصنع في وكر إحدى استراحات غربي الرياض #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/X7FaVMDlos
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2023
واستطاعت الحملة الأمنية لوزارة التجارة ضبط الوافد، الذي حول استراحة بالمزاحمية إلى بؤرة لصنع عسل مغشوش من مواد مجهولة المصدر وبيعه على أنه عسل حقيقي، مع سوء التخزين، ما يعرض حياة وصحة المواطنين للخطر.
وتم ضبط 29 جالون “شيرة” مجهولة المصدر في الوكر، فضلًا عن 4 آلاف عبوة فارعة جاهزة للتعبئة من وافدين بالمزاحمية.
وقال محمد الشهري مدير الحملة الأمنية في وزارة التجارة إنه مع توافر المعلومات بوجود عسل مغشوش في الأسواق، تم التحري والرصد والمتابعة، حتى تم معرفة الاستراحة ومكانها.
وأشار الشهري في تصريحات لـ”الإخبارية”، إلى أنه بعد أخذ إذن من النيابة العامة، تم مداهمة هذه الاستراحة وضبط العسل الشيرة الذي يسوق على أنه عسل.
كما تم ضبط خميرة فورية وبذور وأسطوانات، ويشتبه أنه لصنع مشروب كحول.