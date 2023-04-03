لحظة مصيرية تعيشها الولايات المتحدة قبيل محاكمة ترامب

تعيش الولايات المتحدة لحظات مصيرية على وقع محاكمة غير مسبوقة للرئيس السابق دونالد ترامب، عبر دراما وطنية أخرى خطيرة وغير مسبوقة هذا الأسبوع عندما يصبح أول رئيس سابق يمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة مخلة.

مشهد غير مسبوق

ومن المتوقع أن يسلم الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون نفسه غدًا الثلاثاء في مانهاتن، وهي المرحلة التي بنى فيها أسطورته كشخصية ثقافية شعبية صاخبة وقطب للعقارات.

وفي مشهد غير عادي، سيعود ترامب إلى نيويورك بعد أن صوتت هيئة محلفين كبرى على إدانته الأسبوع الماضي، في قضية تتعلق بدفع أموال للممثلة ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.

حشد الدعم لترامب

وسيأتي ظهور ترامب في المحكمة، بينما يطلق حملته الرئاسية 2024. ويخطط ترامب لإلقاء خطاب عندما يعود إلى مار إيه لاجو في فلوريدا ليلة الثلاثاء حيث سيسعى إلى الاستفادة من هذه الأزمة سياسيًا، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه بشكل كبير بعد توجيه الاتهام له.

وبالنسبة للعديد من الأمريكيين الذين يرفضون ترامب وولايته الرئاسية، يمكن أن تكون القضية علامة على أنه أخيرًا يتم استدعاؤه للمساءلة عن سلوكه المشين أثناء أحداث الكونجرس، لكن ترامب استطاع بفضل مؤيديه الكثيرين أن يحول الملاحقة القضائية إلى قضية اضطهاد سياسي من قبل المدعي العام ألفين براج، بهدف إحباط إمكانية عودته للرئاسة. وبالفعل نجح ترامب في حشد الدعم الشعبي له وفقًا لأرقام التبرعات التي جمعها حتى الآن.

دفاع ترامب

وقال محامي ترامب جو تاكوبينا، في مقابلة مع برنامج “حالة الاتحاد” عبر قناة CNN، إن فريق الرئيس السابق سيعلن بصوت عالٍ وبفخر أنه غير مذنب وأشار إلى محاولة الفريق لمنع القضية من الوصول إلى المحاكمة.

وأضاف تاكوبينا: “سيتم تقديم اقتراح برفض قادم، لأنه لا يوجد قانون يناسب هذا الأمر، متهمًا براج، المدعي العام المحلي، بتجاوز سلطاته من خلال السعي لاتهامه بارتكاب جريمة انتخابية فيدرالية. ربما تم اتهام ترامب بانتهاك القوانين في نيويورك، ولكن بما أن التهم لم تُعلن على الملأ، فمن المستحيل تقييم مزاعمه”.

30 اتهامًا

وبحسب تقرير سي إن إن، سيواجه ترامب أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري. وسيرأس القاضي خوان ميرشان المحاكمة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال محامي ترامب إن محكمة مانهاتن ستغلق بعد الظهر لحضور جلسة استماع ترامب. ومن المحتمل ألا يتم تقييد يدي الرئيس السابق.

وتابع:”ما آمله هو أن ندخل ونخرج من هناك بأسرع ما يمكن. وأتمنى أن تكون المحاكمة نموذجية، حيث وضعنا جدولاً زمنياً لتقديم التماسات لنمضي قدماً”.

سيناريوهات ما بعد المحاكمة

كان مسؤولو إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباط محكمة مدينة نيويورك والخدمة السرية، يستعدون غدًا الثلاثاء بإجراءات غير مسبوقة. وبحسب ما ورد كثفت شرطة نيويورك الإجراءات الأمنية تحسباً لأي احتجاجات في جميع أنحاء المدينة.

وهناك 3 سيناريوهات متوقعة لما بعد محاكمة ترامب، الأول هو قبول ترامب بهذه التهم والإقرار بالإدانة أمام المحكمة الأمريكية، وتقبل حكمها، ولكن لا يتوقع الخبراء أن يلجأ ترامب لهذا الخيار.

ثانيا: إنكار التهم والبدء في إجراءات تداول قانوني، بالاستماع للشهود وتناول الوثائق لحين الحكم في القضية. وهذا الخيار يفضله ترامب لأنه سيساعد ترامب في حصد تعاطف شعبي كبير يمكنه من خوض منافسة قوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ثالثا: أن يرفض قاضي المحكمة الاتهامات جملة ويعيدها إلى النيابة.