لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي

على غرار ما حدث في سجن كوبر، وقبله سجن سوبا وجدت نزيلات سجن أم درمان أنفسهن خارج أسوار السجن للمرة الأولى بعد تعرضه للقصف بالمدفعية.

وأظهر مقطع فيديو متداول السجينات وهن يسرن بمحاذاة أسواره الخارجية بعدما فتحت لهم الأبواب مثلما حدث في العديد من سجون السودان.

نزلاء سجن كوبر

وكان مقطع فيديو متداول في وقت سابق اليوم وثق خروج السجناء من سجن كوبر بعدما تم فتح الأبواب أمامهم بسبب عدم توفر الطعام للسجناء، فيما لا يزال مصير رموز النظام السابق مجهولًا.

وكانت قوات الدعم السريع اتهمت قيادة الجيش السوداني النظامي باقتحام سجن كوبر الذي يضم قادة نظام عمر البشير وتحرير السجناء.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع في بيان له إن قادة الجيش السوداني دبروا عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر الذي يضم جميع قادة النظام البائد.

فتح سجن سوبا

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الدعم السريع سجن سوبا وقامت بإطلاق سراح كافة السجناء بحسب ما أكده السجناء أنفسهم في مقاطع متداولة عبر موقع تويتر.