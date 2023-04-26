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ضمن أكبر عملية إجلاء سعودية

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصل سفير موريتانيا في السودان، محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي، إلى جدة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن أكبر عملية إجلاء تقوم بها المملكة.

ووثقت “قناة الإخبارية” لحظة وصول السفير الموريتاني لدى السودان، مع عدد من أفراد الجالية على ميناء الملك فيصل بجدة.

وكان سفير موريتانيا في السودان، قد صرح أنه تم إحصاء أفراد الجالية تحسبًا لأي طارئ، مؤكدًا أن الوضع بالسودان أصبح خطيرًا.

أكبر عملية إجلاء

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت قرابة الـ8 ساعات.

وصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصًا من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

 

السفينة أقلت 46 أمريكياً و40 بريطانياً و11 ألمانياً و4 فرنسيين و13 سعودياً، كما أقلت أيضاً 560 إندونيسيًا و239 يمنياً و198 سودانياً و26 تركياً، وسط تأكيدات من الخارجية في بيان لها على حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

 

 

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