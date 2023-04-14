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في إطار عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين

لحظة وصول وزير الدفاع اليمني الأسبق واللواء ناصر منصور هادي عدن

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
لحظة وصول وزير الدفاع اليمني الأسبق واللواء ناصر منصور هادي عدن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة وصول وزير الدفاع اليمني الأسبق، محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى مطار عدن اليوم الجمعة، وذلك ضمن صفقة الأسرى المفرج عنهم.

وكان وزير الدفاع السابق، وشقيق الرئيس السابق قد اختطفا، في 25 مارس 2015 في كمين شمل أيضاً 16 ضابطاً ممن كانوا معه، حيث جهزت غرفة عمليات متنقلة وأخرى ثابتة في تعز لمتابعة تحركاته واختطافه في منطقة الحسيني التي تفصل بين العند ولحج، بعد اشتباكات استغرقت نحو ثلاث ساعات.

وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض إنه سيتم نقل اللواء منصور هادي من عدن إلى الرياض بطائرة خاصة.

عملية تبادل الأسرى

وانطلقت اليوم الجمعة عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وستشهد أربع رحلات 2 من صنعاء نحو عدن، و2 من عدن باتجاه العاصمة، لنقل نحو 320 أسيراً من الطرفين

وعدد الأسرى الحوثيين الذين سيتم نقلهم إلى صنعاء يبلغ 249 أسيرًا، سيقسمون على رحلتين الأولى ستنقل 125، والثانية ستقل 124.

لحظة وصول شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى عدن

جهود دبلوماسية

وتأتي خطوة التبادل هذه بعدما توصلت الحكومة والحوثيون في مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

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