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أثناء سباق خيول في أستراليا

لحظة وفاة فارس عقب سقوطه من فوق جواده

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
لحظة وفاة فارس عقب سقوطه من فوق جواده
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة سباق راسينغ فيكتوريا في أستراليا وفاة الفارس دين هولاند متأثرًا بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق في ولاية فيكتوريا أمس الاثنين.

تفاصيل الحادث

وقالت إدارة سباق الخيل بالولاية إن هولاند، البالغ من العمر 34 عامًا، كان أحد فارسين سقطا في السباق الافتتاحي.

وعالج مسعفون هولاند، لكنه توفي في موقع الحادث، بينما تجاوز الفارس الآخر إصابته الخطيرة.

أمر مفجع

وقال أندرو جونز، الرئيس التنفيذي لراسينغ فيكتوريا في بيان ”كان حادثًا مأساويًا اليوم ونحن جميعًا نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة دين. لقد كان فارسًا موهوبًا خفيف الوزن، وكان يحظى باحترام كبير وسط أقرانه. وفاة دين أمر مفجع للجميع في سباقات فيكتوريا والرياضة على الصعيد الوطني”.

وبدأ هولاند مسيرته عام 2005 وحصل على أول بطولة في يناير 2006 . وتعد شرطة ولاية فيكتوريا تقريرًا للطبيب الشرعي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هولاند كان يقترب من النهاية عندما انحرف حصانه، فسقط عنه.

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