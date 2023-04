لحظة وفاة فارس عقب سقوطه من فوق جواده

أعلنت إدارة سباق راسينغ فيكتوريا في أستراليا وفاة الفارس دين هولاند متأثرًا بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق في ولاية فيكتوريا أمس الاثنين.

Jockey Dean Holland has died after a fall while racing in Victoria's west. He fell from his horse Headingley while racing at Donald. pic.twitter.com/BRwRa7UzDI

— The Project (@theprojecttv) April 24, 2023