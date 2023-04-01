لحظة وقوع 500 حالة اختناق جراء طقس العراق السيئ

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق، جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد أمس الجمعة.

حالات اختناق

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات الأخرى، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها عدة مناطق في البلاد أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن حالات المصابين متباينة.

وأضاف أنه “تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتجري متابعة حالتهم الصحية، بإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي، وأن سيارات الإسعاف في حالة استنفار لتلافي وقوع أية إشكالات”. ونوه بأن غالبية المصابين غادروا المستشفيات، مؤكدًا عدم تسجيل أية وفيات في صفوف المواطنين.

عاصفة ترابية شديدة

من جانبها، عرضت فضائية “العربية”، اليوم السبت، تقريرًا مصورًا يرصد عاصفة ترابية شديدة هي الأولى هذا العام، حولت نهارها ليلاً، ولفتها بغمامة ضخمة برتقالية اللون، وحجبت الرؤية، وتسببت بعشرات حالات الاختناق، وغطت السيارات والمنازل بطبقات من التراب.

ويختلف الوضع في محافظة دهوك ومناطق في كردستان العراق، حيث تضربها أمطار غزيرة، وثلوج كثيفة، مصحوبة بضباب ورياح قوية، وتسببت في انخفاض درجات الحرارة لنحو صفر درجة مئوية في بعض المناطق. وتعد العراق أحد أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية.