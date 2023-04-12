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يؤدون شعائرهم بطمأنينة وسلام

لقطات الفرح والبهجة لزوار المسجد النبوي تحت زخات المطر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
لقطات الفرح والبهجة لزوار المسجد النبوي تحت زخات المطر
المواطن- فريق التحرير

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عرضت قناة الإخبارية مقطع فيديو على “تويتر”، يظهر لقطات من زخات المطر تتساقط على المصلين، في المسجد النبوي الشريف اليوم 21 رمضان 1444 هجريًا، وسط فرحة وبهجة من الزوار.

أمطار المسجد النبوي

وأظهر الفيديو، تساقط أمطار منخفضة إلى متوسطة على المسجد النبوي الشريف، وسط تجول المصلين الذين يبتهجون بمطر الخير على مسجد الرسول – صلى الله عليه وسلم – ويؤدون النسك والشعائر الدينية بطمأنينة وسلام.

وشهدت سماء المدينة المنورة، صباح اليوم تقلبات مناخية وأمطار خفيفة، مع أتربة مثارة وتكوّن سحب كثيفة، وتساقط المطر في بعض مناطق المدينة الجنوبية والشمالية.

هطول الأمطار

ونشرت صباح اليوم منطقة القصيم على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تظهر جهود مدني القصيم في متابعة الحالة المطرية، التي تشهدها بعض محافظات المنطقة، بعد أن هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، اليوم، وشملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

 

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