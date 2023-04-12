لقطات الفرح والبهجة لزوار المسجد النبوي تحت زخات المطر

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عرضت قناة الإخبارية مقطع فيديو على “تويتر”، يظهر لقطات من زخات المطر تتساقط على المصلين، في المسجد النبوي الشريف اليوم 21 رمضان 1444 هجريًا، وسط فرحة وبهجة من الزوار.
فيديو | مشاهد مباشرة للزوار في ساحات #المسجد_النبوي تحت زخات المطر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wlRLvS3QT2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2023
وأظهر الفيديو، تساقط أمطار منخفضة إلى متوسطة على المسجد النبوي الشريف، وسط تجول المصلين الذين يبتهجون بمطر الخير على مسجد الرسول – صلى الله عليه وسلم – ويؤدون النسك والشعائر الدينية بطمأنينة وسلام.
وشهدت سماء المدينة المنورة، صباح اليوم تقلبات مناخية وأمطار خفيفة، مع أتربة مثارة وتكوّن سحب كثيفة، وتساقط المطر في بعض مناطق المدينة الجنوبية والشمالية.
ونشرت صباح اليوم منطقة القصيم على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تظهر جهود مدني القصيم في متابعة الحالة المطرية، التي تشهدها بعض محافظات المنطقة، بعد أن هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، اليوم، وشملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.