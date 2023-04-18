لقطات تأسر القلوب للحرم المكي والمدينة المنورة من الفضاء

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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو، للحرم المكي من محطة الفضاء الدولية، موجهًا رسالة حب لبلاد الحرمين الشريفين من الفضاء.
من محطة الفضاء الدولية،
إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة 🌙⭐️
إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية. 🇸🇦 pic.twitter.com/3OQTg4CgXb
— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 17, 2023
وقال رائد الفضاء سلطان النيادي عبر موقع تويتر: من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة، إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية.
كما وثق في مقطع الفيديو المسجد النبوي الشريف، قائلًا: هذه المدينة المنورة مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.