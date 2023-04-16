لقطات تخطف القلوب من تراويح ليلة 26 رمضان بالحرم المكي

رصد مقطع فيديو أجواء روحانية تخطف القلوب خلال أداء المصلين صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 26 من شهر رمضان المبارك.

فيديو | بصوت القارئ ياسر الدوسري.. مشاهد مباشرة من صلاة التراويح في الحرم المكي#الإخبارية pic.twitter.com/9NspY3HK1F — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2023

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري، وسط خشوع المصلين، حيث أدوا عباداتهم في أمن وأمان.

تأهب لـ ليلة 27

من جانب آخر، تحولت منظومة رئاسة الحرمين الميدانية وإدارة الحشود والتفويج والمنظومة الأمنية والجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، لخلية نحل وحراك متواصل ميداني استعدادًا لتنفيذ خطة ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك (مساء غد) حيث حشدت رئاسة الحرمين أكثر من 12 ألفًا من منسوبي الرئاسة والآلاف من عمال النظافة والتطهير ضمن الفرق الميدانية التشغيلية؛ مستخدمة أفضل وأحدث التقنيات لخدمة الحرمين وقاصديهما وضبط خطة التفويج بانسيابية عالية والحيلولة دون حدوث اختناقات بتناغم كامل مع المنظومة الأمنية.

وعقد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة في الميدانية أمس لتنفيذ الخطة الخاصة بإدارة الحشود والتفويج للقاصدين داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع المنظومة الأمنية لضمان انسيابية تدفق الحشود وتوفر الخدمات المعيارية للقاصدين.

تعظيم الخدمات

وقال الشيخ السديس: إن القيادة الرشيدة- حفظها الله- حريصة كل الحرص لخدمة قاصدي الحرمين، وهي تتابع أولًا بأول من بداية شهر رمضان المبارك التقارير المتعلقة بتسخير الخدمات، وتوفير كل الإمكانيات حتى يؤدي المعتمرون مناسكهم في يسر وسهولة لاسيما في هذه الأيام المباركة التي يشهد الحرمان الشريفان فيهما كثافة عالية وإقبالًا كبيرًا من المعتمرين والمصلين والزائرين.