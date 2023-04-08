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لقطات توثق الأمطار الغزيرة على مكة والطائف

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
لقطات توثق الأمطار الغزيرة على مكة والطائف
المواطن- فريق التحرير

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هطلت أمطار مساء اليوم السبت، على أجزاء متفرقة ومتنوعة من المملكة، ما بين متوسطة إلى غزيرة، إذ شهدت بعض أحياء محافظة الطائف منذ قليل، هطول الأمطار المتوسطة، على أحياء قروى والخالدية والمثناة ووادي وج ومسرة.

أمطار الطائف

ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول، ويزيد مستواها إلى غزيرة، لتسيل على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد في الأوقات المقبلة.

الأمطار في مكة

كما هطلت في الوقت نفسه من اليوم الأمطار على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع الأنحاء بها.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع عصر اليوم، هطول أمطار رعدية ومعها رياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الأمطار والرياح تؤدي إلى جريان السيـول وتساقط البرد، على معظم مناطق المملكة، وتبدأ من يوم غد الأحد إلى يوم الخميس المقبل الموافق 18 – 1444/9/22 هـ.

كما توقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يومي الأحد والإثنين، وتعاود يومي الأربعاء والخميس، على مناطق بعسير والباحة وجازان ومكة المكرمة والطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم)، ونجران والمدينة المنورة وغيرها من معظم أماكن المملكة.

 

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