لقطات توثق فرحة معتمرة بتقبيل الحجر الأسود

أعاد مغردون تداول مقطع فيديو يوثق مشاعر الفرحة والسرور لدى معتمرة لحظة تقبيلها الحجر الأسود بالكعبة المشرفة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، المعتمرة وهي تجري فرحة في أروقة الحرم المكي، وسط خدمات أمنية متكاملة.

افتتاح 8 مداخل

من جانب آخر، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل ٩١، و٩٠، و٨٩، و٨٨، و٨٧ لمصليات الدور الأرضي، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم ٩١ومدخل سلم ٨٤ ومدخل سلم 74 ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.

منع الازدحام

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي، بأنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع الازدحام والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

تهيئة المصليات

وأضاف أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات؛ تزامناً مع زيادة الأعداد خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها، ويأتي ذلك ضمن التسهيل على قاصدي المسجد الحرام.