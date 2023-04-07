تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا فورين بوليسي: السعودية تبرز مكانتها كقوة عالمية مهيمنة لقطات توثق فرحة معتمرة بتقبيل الحجر الأسود الكشف عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023 توقعات بـ اشتداد الحالة الماطرة بدءًا من اليوم دعم الأمير محمد بن سلمان لمنصة إحسان رفع الكفاءة والموثوقية الملك سلمان وولي العهد يقودان أعمال الخير والإحسان لمصلحة الإنسان أرقام إيغالو مع الشباب والهلال السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند الشباب يتألق بعد التأخر في النتيجة
أعاد مغردون تداول مقطع فيديو يوثق مشاعر الفرحة والسرور لدى معتمرة لحظة تقبيلها الحجر الأسود بالكعبة المشرفة.
فيديو متداول لفرحة معتمرة بعد تقبيلها "الحجر الأسود"#العربية_في_رمضان#السعودية pic.twitter.com/2QSWGys05r
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 7, 2023
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، المعتمرة وهي تجري فرحة في أروقة الحرم المكي، وسط خدمات أمنية متكاملة.
من جانب آخر، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل ٩١، و٩٠، و٨٩، و٨٨، و٨٧ لمصليات الدور الأرضي، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم ٩١ومدخل سلم ٨٤ ومدخل سلم 74 ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.
وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي، بأنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع الازدحام والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.
وأضاف أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات؛ تزامناً مع زيادة الأعداد خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها، ويأتي ذلك ضمن التسهيل على قاصدي المسجد الحرام.