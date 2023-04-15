لقطات جمالية لـ شلالات جبال منعاء الشامخة بتنومة

وثقت مقطع فيديو لقطات جمالية لشلالات جبال منعاء الشامخة في تنومة، والتي تعد من أبرز أماكن الجذب السياحي بالمحافظة.

جبال منعاء

جبال منعاء، هي مجموعة من الجبال الشاهقة تمتد على مساحة كبيرة وتستمد الجبال جاذبيتها من الأساطير التي تدور حولها، فضلًا عن النقوش والرموز والعلامات المحفورة على الجبال والتي لم يجد لها أحد تفسيرًا منطقيًّا إلى الوقت الحالي، حيث يوجد بداخل وخارج تلك الجبال العديد من الكهوف التي تحمل نقوشًا ورموزًا لا تزال المحاولات قائمة لفهمها.