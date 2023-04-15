Icon

لقطات جمالية لـ شلالات جبال منعاء الشامخة بتنومة Icon الباطن يهزم الهلال لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين Icon متظاهرون يشعلون النار بمركز للشرطة بفرنسا Icon بق الفراش يأكل سجينًا حيًّا في أمريكا Icon رينزو لوبيز: الباطن هزم أفضل فريق في آسيا Icon هيئة الطرق: افحصوا المكابح قبل السفر Icon المحكمة تتدخل لإنقاذ دبة من الإعدام في إيطاليا Icon تلاوة خاشعة لـ الجهني في صلاة تراويح ليلة 24 رمضان Icon ثلاثية تُهدي الأهلي ضد فاركو الفوز Icon شحن متنقل للهواتف في المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من أبرز أماكن الجذب السياحي

لقطات جمالية لـ شلالات جبال منعاء الشامخة بتنومة

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ صباحاً
لقطات جمالية لـ شلالات جبال منعاء الشامخة بتنومة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت مقطع فيديو لقطات جمالية لشلالات جبال منعاء الشامخة في تنومة، والتي تعد من أبرز أماكن الجذب السياحي بالمحافظة.

جبال منعاء

جبال منعاء، هي مجموعة من الجبال الشاهقة تمتد على مساحة كبيرة وتستمد الجبال جاذبيتها من الأساطير التي تدور حولها، فضلًا عن النقوش والرموز والعلامات المحفورة على الجبال والتي لم يجد لها أحد تفسيرًا منطقيًّا إلى الوقت الحالي، حيث يوجد بداخل وخارج تلك الجبال العديد من الكهوف التي تحمل نقوشًا ورموزًا لا تزال المحاولات قائمة لفهمها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية...

أخبار أمنية
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين

حصاد اليوم
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة
السوق

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة

السوق
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي جوهري
السعودية اليوم

هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي...

السعودية اليوم
مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من 7 لغات
السعودية اليوم

فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من...

السعودية اليوم