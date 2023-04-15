لقطات جمالية لـ شلالات جبال منعاء الشامخة بتنومة الباطن يهزم الهلال لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين متظاهرون يشعلون النار بمركز للشرطة بفرنسا بق الفراش يأكل سجينًا حيًّا في أمريكا رينزو لوبيز: الباطن هزم أفضل فريق في آسيا هيئة الطرق: افحصوا المكابح قبل السفر المحكمة تتدخل لإنقاذ دبة من الإعدام في إيطاليا تلاوة خاشعة لـ الجهني في صلاة تراويح ليلة 24 رمضان ثلاثية تُهدي الأهلي ضد فاركو الفوز شحن متنقل للهواتف في المسجد الحرام
وثقت مقطع فيديو لقطات جمالية لشلالات جبال منعاء الشامخة في تنومة، والتي تعد من أبرز أماكن الجذب السياحي بالمحافظة.
جبال منعاء، هي مجموعة من الجبال الشاهقة تمتد على مساحة كبيرة وتستمد الجبال جاذبيتها من الأساطير التي تدور حولها، فضلًا عن النقوش والرموز والعلامات المحفورة على الجبال والتي لم يجد لها أحد تفسيرًا منطقيًّا إلى الوقت الحالي، حيث يوجد بداخل وخارج تلك الجبال العديد من الكهوف التي تحمل نقوشًا ورموزًا لا تزال المحاولات قائمة لفهمها.