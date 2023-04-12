لقطات جوية تبهج القلوب للمسجد الحرام قبل أذان المغرب

عرضت قناة العربية مقطع فيديو، رصدت خلاله، صورًا جوية للمسجد الحرام، وساحاته وَسَط أجواء يسودها الأمن والأمان والطمأنينة، وانتظار ضيوف الرحمن لأذان المغرب.

شاهد.. لقطات جوية لـ #الحرم_المكي قبل أذان المغرب وسط أجواء روحانية #العربية_في_رمضان pic.twitter.com/9aeqiOh4q7 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2023

ممارسة الشعائر بأمان

ويظهر في الفيديو، تزاحم المصلين وضيوف الرحمن من المعتمرين، الذين يتضرعون إلى ربهم ويمارسون شعائرهم قبيل أذان المغرب، في ظل ما توفره الحكومة ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من إمكانات لتوفير الراحة والطمأنينة لقاصدي المسجد الحرام وزواره من المعتمرين.

توافد المصلين

وخلال اليوم 21 رمضان 1444 هجريًا، شهد المسجد الحرام، توافد الكثير من المصلين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار بيت الله الحرام، وسط ما يقوم به رجال الدفاع المدني من إجراءات وخطط تشغيلية تساعد ضيوف الرحمن على أداء النسك والصلوات بانسيابية وأمان.