لقطات جوية تبهج القلوب للمسجد الحرام قبل أذان المغرب توقع سحب كثيفة ممطرة مع حبات البرد مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23 الأمطار تسبب انهيارات جزئية في أسقف جامعة حفر الباطن مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل اتهامات العنصرية تُلاحق مدرب باريس سان جيرمان! لقطات لزخات المطر محملة بنسائم الخير داخل المسجد النبوي
عرضت قناة العربية مقطع فيديو، رصدت خلاله، صورًا جوية للمسجد الحرام، وساحاته وَسَط أجواء يسودها الأمن والأمان والطمأنينة، وانتظار ضيوف الرحمن لأذان المغرب.
شاهد.. لقطات جوية لـ #الحرم_المكي قبل أذان المغرب وسط أجواء روحانية #العربية_في_رمضان pic.twitter.com/9aeqiOh4q7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2023
ويظهر في الفيديو، تزاحم المصلين وضيوف الرحمن من المعتمرين، الذين يتضرعون إلى ربهم ويمارسون شعائرهم قبيل أذان المغرب، في ظل ما توفره الحكومة ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من إمكانات لتوفير الراحة والطمأنينة لقاصدي المسجد الحرام وزواره من المعتمرين.
وخلال اليوم 21 رمضان 1444 هجريًا، شهد المسجد الحرام، توافد الكثير من المصلين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار بيت الله الحرام، وسط ما يقوم به رجال الدفاع المدني من إجراءات وخطط تشغيلية تساعد ضيوف الرحمن على أداء النسك والصلوات بانسيابية وأمان.