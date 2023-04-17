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منذ بدء الاشتباكات بين الجانبين

لقطات جوية توثق حجم الدمار بالسودان

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ صباحاً
لقطات جوية توثق حجم الدمار بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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بثت شركة “ماكسار تكنولوجيز”، صورًا التقطتها أقمار اصطناعية، تكشف عن جانب من الدمار الذي لحق بمنشآت حيوية في السودان على مدار اليومين الماضيين، منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أضرار بالغة

وأبانت الصور الأضرار البالغة التي تعرض لها مطار الخرطوم الدولي، الذي توقفت حركة الملاحة به السبت عقب بدء أعمال العنف.

كما تظهر الدمار الذي لحق بمبنى وزارة الدفاع ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية، إضافة إلى احتراق مبنى تابع لهيئة السكك الحديدية وآخر قريب من مستشفى مطل على نهر النيل في الخرطوم.

وفي آخر تطورات الصراع، استهدف الجيش قواعد لقوات الدعم السريع بضربات جوية، الأحد، فيما لقي 59 مدنيًّا على الأقل حتفهم من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة.

سبب الاشتباكات

من المعروف أن الاشتباكات اندلعت السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة في السودان أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافقا على وقف القتال لـ3 ساعات، الأحد، للسماح بعمليات الإجلاء الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة، لكن الاتفاق تم تجاهله إلى حد كبير بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي.

ومع حلول الليل وبعد انتهاء سريان مفعول اتفاق وقف القتال، أفاد سكان بوقوع قصف مدفعي وضربات جوية في كافوري بالخرطوم بحري، التي توجد بها قاعدة لقوات الدعم السريع.

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