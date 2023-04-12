لقطات جوية للمسجد الحرام وسط خشوع المصلين ليلة 21 رمضان دائرة الحكام تعترف: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب في مباراة الشباب توضيح هام بشأن حجز العمرة والصلاة في الروضة عبر توكلنا طائرة تلقي قنابل على حشد معارض وتقتل 100 بميانمار كتائب المطيبين يستقبلون ضيوف الرحمن بالمباخر ودهن العود الفاخر تعليم جدة: الدوام عن بعد اليوم بسبب الطقس منفذو جرائم سلب وحيازة مخدرات في قبضة رجال الأمن ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ23 وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب 3 أسباب تُعطل رحيل رودي جارسيا عن نادي النصر
يشهد المسجد الحرام خلال ليلة 21 من الشهر الفضيل توافد الكثير من المصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار بيت الله الحرام.
ورصدت عدسة إدارة مركز الأخبار بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتعاون مع طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، صورًا جوية للمسجد الحرام وساحاته وسط أجواء يسودها الأمن والأمان والطمأنينة، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من إمكانيات لتوفير الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين.