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جموع المعتمرين يؤدون مناسكهم بكل يسر

لقطات جوية للمسجد الحرام وسط خشوع المصلين ليلة 21 رمضان

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ صباحاً
لقطات جوية للمسجد الحرام وسط خشوع المصلين ليلة 21 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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يشهد المسجد الحرام خلال ليلة 21 من الشهر الفضيل توافد الكثير من المصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار بيت الله الحرام.

أمن وأمان

ورصدت عدسة إدارة مركز الأخبار بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتعاون مع طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، صورًا جوية للمسجد الحرام وساحاته وسط أجواء يسودها الأمن والأمان والطمأنينة، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من إمكانيات لتوفير الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين.

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  • الاسدد

    اللهم زد بيتك الحرام تعظيما وتشريفا…..

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