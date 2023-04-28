لقطات جوية لهطول الأمطار الغزيرة على الرياض

وثقت “قناة الإخبارية” لقطات جوية لهطول الأمطار الغزيرة على مدينة الرياض، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية على عدة مناطق بالمملكة.

فيديو | تصوير جوي للحظة هطول الأمطار على مدينة الرياض بعدسة مراسل #الإخبارية عثمان بن مرشد pic.twitter.com/0gDZgzPT5d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023

وتظهر مقاطع مصورة هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء كبيرة من مدينة الرياض، مع استمرار سير المركبات على الطرقات السريعة والمفتوحة.

توقعات الطقس

من جانبه، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: الآن تتكون السحب الركامية الرعدية على معظم المرتفعات الجبلية، ابتداءً من مرتفعات الشرقية، وعسير، والباحة، وكذلك تتواجد السحب الركامية على العاصمة الرياض.

سحب ركامية

ولفت العقيل إلى تسجيل المركز الوطني للأرصاد السحب الركامية الرعدية في مطار الملك خالد، حيث أدت إلى تدني وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى تواجدها في جهة مطار الملك فهد، والجهة الشمالية الشرقية من المدينة.