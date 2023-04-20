لقطات جوية لهطول الأمطار في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي

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وثق مقطع فيديو مشاهد جوية مع هطول الأمطار في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي الشريف.
#فيديو 🎥
مشاهد جوية مع هطول الأمطار في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.#المسجد_النبوي #رمضان #شغف_الجوار pic.twitter.com/yhAI8kDB6y
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) April 19, 2023
استمرارًا لمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي، كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من جهودها وأعمالها وتسخير كافة الخدمات للزوار والمصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.
حيث كثفت الوكالة من أعمالها وجهودها اليومية في أروقة المسجد النبوي وساحاته من خلال التطهير والتعقيم المستمر على مدار الساعة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلين.
وبلغت كمية التطهير 85 ألف لتر، فيما بلغت كمية التعقيم 70 ألف لتر لتوفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي، ووفرت الوكالة كراسي لكبار السن حيث تم توزيعها على مداخل المسجد النبوي وبلغ عددها 40 ألف كرسي.
كما استخدمت أحدث التقنيات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة زوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030.
يأتي ذلك سعيًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.