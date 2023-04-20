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لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية بالدوادمي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية بالدوادمي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية جنوب غرب البجادية بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

 

وأظهر المقطع المتداول، جريان سيول الريشية بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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