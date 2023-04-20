الاتحاد بصفوف مكتملة قبل مواجهة الهلال انتهاء مهلة إيلون ماسك لأصحاب العلامة الزرقاء برشلونة يُجهز عرضه لاستعادة ميسي لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية بالدوادمي مصر تعلن وصول جنودها العالقين في السودان سعود الطبية تقدم نصائح لسلامة أطفال السكري في العيد محمد البريك يفرض نفسه على تشكيلة دياز مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة أرقام مميزة لـ رياض محرز في دوري أبطال أوروبا
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية جنوب غرب البجادية بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.
وأظهر المقطع المتداول، جريان سيول الريشية بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.