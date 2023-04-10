لقطات ساحرة للبرد وبهجة الأطفال في الطائف

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وثقت لقطات ساحرة تم تصويرها لحبات البرد التي كست ببياضها مركز الهدا السياحي في الطائف؛ إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ومنها الهدا فجر اليوم الاثنين؛ فيما غطى البرد المساحات الخضراء في مشاهد دفعت الكثير من الأهالي لرؤيتها وتوثيقها.
ووثق تلك اللقطات المصور ماجد عسيري، عبر عدة صور أظهرت بهجة الأطفال مع أسرهم الذين تواجدوا لرؤية كميات من البرد غطت المنطقة وكستها باللون الأبيض؛ فيما يُتوقع نشوء الحالة مرةً أخرى وربما يمكن مشاهدتها في مواقع أخرى في ظل استمرار تنبيهات الأرصاد عن الحالة المطرية.