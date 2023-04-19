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جنوب حائل بعد هطول أمطار غزيرة

لقطات ساحرة من الأجواء لجريان شعيب هدباء

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
لقطات ساحرة من الأجواء لجريان شعيب هدباء
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات ساحرة لجريان شعيب هدباء جنوب حائل.

وأظهر المقطع، لقطات من الأجواء لجريان شعيب هدباء جنوب حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض،القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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