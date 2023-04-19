قائد قوات فاغنر الروسية: ليس لدينا مقاتل واحد في السودان لقطات ساحرة من الأجواء لجريان شعيب هدباء 1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي ماسك يستعد لمواجهة ChatGPT أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساء أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 211 ريالاً لحظة انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك مدني حائل ينقذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات ساحرة لجريان شعيب هدباء جنوب حائل.
وأظهر المقطع، لقطات من الأجواء لجريان شعيب هدباء جنوب حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض،القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.