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12 مليون شخص في خطر

لقطات صادمة لـ إعصار أمريكي قوي يتسبب بطيران السيارات

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
لقطات صادمة لـ إعصار أمريكي قوي يتسبب بطيران السيارات
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تسبب إعصار عنيف في قلب السيارات واقتلاع الأشجار وتدمير المباني، حيث اجتاح الطقس القاسي جنوب فلوريدا، ووثق مقطع فيديو صادم لحظة انقلاب المركبات بسائقيها وطيرانها في الهواء.

فوضى في الشوارع

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تم إلقاء السيارة في الهواء ودارت مرتين قبل أن تتحطم على أحد الأرصفة، كما أظهرت اللقطات أن الإعصار استمر في إحداث فوضى في المدينة وتسبب في تراكم عدد مركبات ضخمة فوق بعضها.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الطقس القاسي سيضرب المدينة الأيام اللاحقة وسيصاحبه أعاصير خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا تزال الوكالة في طور مسح الأضرار وستصنف قوة الإعصار في الأيام المقبلة.

لقطات صادمة لـ إعصار أمريكي قوي يتسبب بطيران السيارات

12 مليونًا في خطر

ووضع مركز التنبؤ بالعواصف التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) حوالي 12 مليون شخص في جميع أنحاء فلوريدا وجنوب جورجيا في المستوى الثاني لخطر الطقس القاسي.

وسارت العواصف الرعدية عبر خليج المكسيك قادمة من ولاية تكساس التي تعرضت للبرد والرياح القوية منذ الخميس الماضي، وقال المسؤولون إنها يمكن أن تتعرض أيضًا لرياح مدمرة وأعاصير وبَرَد غزير وهطول أمطار غزيرة خلال اليوم السبت وحتى يوم الأحد.

وفقد ما لا يقل عن 4000 شخص الوصول إلى الكهرباء بسبب العاصفة.

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