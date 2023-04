لقطات صادمة لـ إعصار أمريكي قوي يتسبب بطيران السيارات

تسبب إعصار عنيف في قلب السيارات واقتلاع الأشجار وتدمير المباني، حيث اجتاح الطقس القاسي جنوب فلوريدا، ووثق مقطع فيديو صادم لحظة انقلاب المركبات بسائقيها وطيرانها في الهواء.

Whoa! I hope everyone is okay. Check out this insane tornado video out of Palm Beach Gardens. Note the flipped car! @CBS12 @natwxdesk pic.twitter.com/jh6FBBIi4C

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تم إلقاء السيارة في الهواء ودارت مرتين قبل أن تتحطم على أحد الأرصفة، كما أظهرت اللقطات أن الإعصار استمر في إحداث فوضى في المدينة وتسبب في تراكم عدد مركبات ضخمة فوق بعضها.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الطقس القاسي سيضرب المدينة الأيام اللاحقة وسيصاحبه أعاصير خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا تزال الوكالة في طور مسح الأضرار وستصنف قوة الإعصار في الأيام المقبلة.

ووضع مركز التنبؤ بالعواصف التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) حوالي 12 مليون شخص في جميع أنحاء فلوريدا وجنوب جورجيا في المستوى الثاني لخطر الطقس القاسي.

Residents say a tornado hit next to the intersection of US 1 and PGA Blvd. @WPBF25News Look at all this damage. No word on any injuries. pic.twitter.com/zQmem6HZj1

— Steve King WPBF (@WPBF_Steve) April 29, 2023