لقطات فضائية تكشف نشاطاً نووياً في كوريا الشمالية

أفاد موقع بحثي أمريكي بأن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت مستوى عاليًا من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالية، بعد أن أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية.

Recent commercial satellite imagery of #NorthKorea’s Yongbyon Nuclear Scientific Research Center indicates a high level of activity around the complex, including the Experimental Light Water Reactor. Analysis by Peter Makowsky and Jack Liu. https://t.co/l6DTI2XNai

