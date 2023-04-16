لقطات قصف مكاتب قناتي العربية والحدث في الخرطوم

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عرضت قناة “العربية”، مقطع فيديو يظهر قصفًا يطال أبراج النيلين في الخرطوم حيث يتواجد به مكاتب قناتي العربية والحدث والعديد من مكاتب وسائل الإعلام المختلفة.
قصف يطال أبراج النيلين في #الخرطوم حيث مكاتب #العربية و #الحدث دون إصابات #السودان pic.twitter.com/arUKoewaoT
— العربية (@AlArabiya) April 16, 2023
حيث أفادت العربية، حدوث تضرر في البرج وفي بعض أماكن مكاتب العديد من وسائل الإعلام الموجودة داخل البرج دون إصابات معلنة حتى الآن وذلك من جرّاءِ الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
ومنذ قليل، تصاعد دخان كثيف من جرّاءِ الاشتباكات بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني، وذلك مع انتشار جنود القوات المسلحة أمام برج المراقبة في القيادة العامة.
كما سمع دوي إطلاق كثيف للنار في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بالإضافة إلى تصاعد أعمدة الدخان من داخل قاعدة مروي الجوي وسط تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.