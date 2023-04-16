Icon

رغم زيادة الأسعار.. إشغال فنادق مكة 100% Icon 103 آلاف خدمة مجانية لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم في جدة Icon إصابة إيموبيلي في حادث مروري بروما Icon مذكرة تفاهم لتنظيم صرف الغلة الموقوفة على المساجد Icon نتائج الشباب المحلية تُحفزه لتجاوز القوة الجوية Icon إطلاق نار وتصاعد دخان بمحيط قيادة الجيش السوداني Icon الجيش السوداني ينتشر أمام برج المراقبة في القيادة العامة Icon سبب غياب زينتشينكو عن مواجهة وست هام Icon إسبانية تخرج من كهف بعد قضاء 500 يوم فيه Icon مدني القصيم ينتشل 3 أطفال غرقوا في سيول وادي أبو رمث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا توجد إصابات حتى الآن

لقطات قصف مكاتب قناتي العربية والحدث في الخرطوم

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
لقطات قصف مكاتب قناتي العربية والحدث في الخرطوم
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عرضت قناة “العربية”، مقطع فيديو يظهر قصفًا يطال أبراج النيلين في الخرطوم حيث يتواجد به مكاتب قناتي العربية والحدث والعديد من مكاتب وسائل الإعلام المختلفة.

قصف مكتب العربية

حيث أفادت العربية، حدوث تضرر في البرج وفي بعض أماكن مكاتب العديد من وسائل الإعلام الموجودة داخل البرج دون إصابات معلنة حتى الآن وذلك من جرّاءِ الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

 

ومنذ قليل، تصاعد دخان كثيف من جرّاءِ الاشتباكات بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني، وذلك مع انتشار جنود القوات المسلحة أمام برج المراقبة في القيادة العامة.

إطلاق نار

كما سمع دوي إطلاق كثيف للنار في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بالإضافة إلى تصاعد أعمدة الدخان من داخل قاعدة مروي الجوي وسط تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
آخر الاخبار

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
السعودية اليوم

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من...

السعودية اليوم
الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات
السعودية اليوم

الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
تقارير

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا...

تقارير
مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان الخيري
السعودية اليوم

مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال...

السعودية اليوم
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
السعودية اليوم

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

السعودية اليوم
نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز
صحة وطب‎

نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز

صحة وطب‎