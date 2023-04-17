لقطات لأمطار غزيرة وسيول على حائل

وثق مقطع فيديو، تساقط أمطار غزيرة وسيول قوية مع بردية تفترش على أراضي منطقة حائل، ضمن التقلبات الجوية الربيعية المصاحبة للأتربة والرياح الشديدة التي تجتاح عددًا من مناطق المملكة.

متداول: أمطار غزيرة وسيول من البرد عصر اليوم في #حائل pic.twitter.com/J0BEPXqF9o — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، جريان السيول من جراء الأمطار الغزيرة بحائل، مع حبات البرد والثلوج، في أجواء ربيعية باردة.