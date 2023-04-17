لقطات لأمطار غزيرة وسيول على حائل تحذير من خلل تناول الدواء في الصيام لمرضى الغدة الدرقية المالكي يحقق أمنية الطفلة لجين بمقابلة الشيف سما جاد العلاقة بين تقويم أم القرى وموعد عيد الفطر تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال بردية كثيفة تغطي جنوب الحليفة بحائل الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل
وثق مقطع فيديو، تساقط أمطار غزيرة وسيول قوية مع بردية تفترش على أراضي منطقة حائل، ضمن التقلبات الجوية الربيعية المصاحبة للأتربة والرياح الشديدة التي تجتاح عددًا من مناطق المملكة.
متداول: أمطار غزيرة وسيول من البرد عصر اليوم في #حائل pic.twitter.com/J0BEPXqF9o
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023
وكانت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لمركز طقس العرب كشفت في وقت سابق عن تكاثر السحب الركامية على أجزاء عدة من منطقة تبوك وخاصة المحافظات الجنوبية والشرقية منها بالإضافة لأجزاء متفرقة من منطقة حائل، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.