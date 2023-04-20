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وسط حضور عدد من المترائين المتميزين

لقطات لبدء ترائي هلال شوال من مرصد سدير

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
لقطات لبدء ترائي هلال شوال من مرصد سدير
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، لقطات مباشرة لعملية بدء ترائي هلال شهر شوال لعام 1444 هـ من مرصد سدير.

وظهر الرائي الشهير عبدالله الخضيري وفريقه الذي يتكون من أكثر من 15 شخصًا وهبهم الله حدة البصر ومعرفة منازل القمر والأنواع وألوان الكواكب والأجرام السماوية، ويستطيعون تمييز الأجرام.

رصد هلال شوال

وكانت جامعة المجمعة، أعلنت اليوم الخميس، استعداد المرصد الفلكي بها لرصد هلال شهر شوال لعام 1444هـ.

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

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