لقطات لبردية كثيفة تغطي أراضي بيشة

أظهرت لقطات مصورة، اليوم الخميس بردية قوية ضربت محافظة بيشة بعسير، عقب هطول أمطار غزيرة وزخات من البرد.

وأظهر مقطع فيديو متداول، البردية الكثيفة التي غطت شوارع بيشة، حيث نتج عنها تكون لوحة فنية طبيعية، وسط هطول الأمطار وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.