Icon

مدني حائل يباشر حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس Icon بريكس تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة بينهم السعودية Icon تعليم الباحة: بداية الحصة الأولى 7:00 صباحًا من الغد Icon إغلاق عقبة شعار 4 أشهر لأعمال الصيانة Icon سفير اليابان يشكر المملكة على إجلاء رعايا بلاده من السودان Icon ارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة Icon الدفاع المدني: لا تجازفوا باجتياز الأودية أثناء جريانها Icon أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً Icon وول ستريت: ما يحدث في السودان خطأ استراتيجية أمريكا الضعيفة Icon أمطار متوسطة على الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط انخفاض درجات الحرارة

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، تجمد المياه في بللسمر بعسير صباح اليوم، بسبب الطقس البارد والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ما أدى إلى جريان السيول.

وقال المواطن الذي التقط الفيديو: “المياه متجمدة، أول مرة أشوف المكان فيه المياه متجمدة، هذه يبغي لها تزلج.. ما شاء الله تبارك الله”.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعادت في وقت سابق التحذير من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريانها، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال هذه الأيام.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وثق مقطع فيديو متداول، تجمد المياه في بللسمر بعسير صباح اليوم، بسبب الطقس البارد والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ما أدى إلى جريان السيول.

وقال المواطن الذي التقط الفيديو: “المياه متجمدة، أول مرة أشوف المكان فيه المياه متجمدة، هذه يبغى لها تزلج.. ما شاء الله تبارك الله”.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعادت في وقت سابق التحذير من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريانها، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال هذه الأيام.
طقس اليوم
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم