لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

وثق مقطع فيديو متداول، تجمد المياه في بللسمر بعسير صباح اليوم، بسبب الطقس البارد والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ما أدى إلى جريان السيول.

وقال المواطن الذي التقط الفيديو: “المياه متجمدة، أول مرة أشوف المكان فيه المياه متجمدة، هذه يبغي لها تزلج.. ما شاء الله تبارك الله”.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعادت في وقت سابق التحذير من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريانها، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال هذه الأيام.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وثق مقطع فيديو متداول، تجمد المياه في بللسمر بعسير صباح اليوم، بسبب الطقس البارد والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ما أدى إلى جريان السيول.

وقال المواطن الذي التقط الفيديو: “المياه متجمدة، أول مرة أشوف المكان فيه المياه متجمدة، هذه يبغى لها تزلج.. ما شاء الله تبارك الله”.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعادت في وقت سابق التحذير من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريانها، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال هذه الأيام.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.