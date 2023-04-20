لقطات لتساقط البرد وجريان السيول في كحلان

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لتساقط البرد وجريان السيول، في مركز كحلان شرق بيشة بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع، أجواء مركز كحلان مع هطول الأمطار وتساقط البرد، ظهر اليوم الخميس 29 رمضان، جعلها الله أمطار وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.