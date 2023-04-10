الاتحاد يتوهج مع نونو سانتو لقطات لجريان أنهار من البرد في الطائف الأسهم السعودية تغلق منخفضة رقم استثنائي ينتظر العدالة بدوري المحترفين هواوي تنقل مقرها الرئيسي بالشرق الأوسط إلى الرياض الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام الطائي الأرصاد: أمطار الرياض مستمرة حتى منتصف الليل تسريبات تكشف مواصفات هاتف آيفون 15 برو أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد معاناة نادي النصر مستمرة بملعب الفيحاء
وثق مقطع فيديو، عرضته قناة العربية هطول الأمطار الغزيرة، مع تساقط كثيف لحبات البرد في الطائف، فجر اليوم الاثنين، وسط حالة من التقلبات الجوية الربيعية تشهدها معظم مناطق المملكة.
شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على محافظة #الطائف فجر اليوم #السعودية pic.twitter.com/Ytb1hvSMzY
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2023
إذ ظهر في الفيديو، تساقط أمطار غزيرة، مع زخات البرد فجر اليوم الاثنين، مصحوبة بسرعة رياح وأتربة، أدت إلى جريان السيول على مدينة الطائف.
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم شهدت منطقة الباحة، تساقطًا كثيفًا للثلوج في مشهد غير مسبوق، وسط تفاعل الأهالي، واستمتاعهم بالأجواء والتقاط الصور التذكارية، وتدخل جرافات البلدية لإزاحة أطنان الثلوج من على الطرق، لفتح المجال لمرور السيارات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.
وذكر أن هطول الأمطار يؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشِّمالية، حائل، نجران، جازان وعسير.