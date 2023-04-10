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بعد الأمطار الكثيفة فجر اليوم

لقطات لجريان أنهار من البرد في الطائف

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
لقطات لجريان أنهار من البرد في الطائف
المواطن- فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، عرضته قناة العربية هطول الأمطار الغزيرة، مع تساقط كثيف لحبات البرد في الطائف، فجر اليوم الاثنين، وسط حالة من التقلبات الجوية الربيعية تشهدها معظم مناطق المملكة.

طقس الطائف

إذ ظهر في الفيديو، تساقط أمطار غزيرة، مع زخات البرد فجر اليوم الاثنين، مصحوبة بسرعة رياح وأتربة، أدت إلى جريان السيول على مدينة الطائف.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم شهدت منطقة الباحة، تساقطًا كثيفًا للثلوج في مشهد غير مسبوق، وسط تفاعل الأهالي، واستمتاعهم بالأجواء والتقاط الصور التذكارية، وتدخل جرافات البلدية لإزاحة أطنان الثلوج من على الطرق، لفتح المجال لمرور السيارات.

استمرار الأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

وذكر أن هطول الأمطار يؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشِّمالية، حائل، نجران، جازان وعسير.

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