لقطات لجريان السيول الشديدة في الطائف

شهدت منطقة غرب فيضة المسلح شمال الطائف، عصر اليوم الأحد 18 رمضان 1444، هطول الأمطار الغزيرة، وجريان السيول مصحوبة بالأتربة والغبار مع زخات البرد.

جريان السيول بالطائف

إذ سقطت الأمطار منذ قليل بشكل غزير، على أجزاء من الطائف، وأدت إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشمال، مع رياح شديدة وأتربة وغبار، إضافة إلى تكون السحب.

استمرار هطول الأمطار

ومن المتوقع أن تستمر عملية هطول الأمطار خلال اليوم، حسب ما أعلن المركز الوطني للأرصاد أمس، وأكد أن فرص هطول الأمطار وزخات البرد تستمر على بعض المناطق بالمملكة حتى الثامنة مساء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس اليوم الأحد، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

وأكد على أنه محتمل أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.