لقطات لجريان السيول بعد هطول أمطار غزيرة على حائل

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هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على جنوب منطقة حائل، ما أدى إلى جريان السيول والأودية والشعاب ومنها وادي جو بشمال حائل، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.
وحسب مركز طقس العرب، فتشهد أجزاء متفرقة من حائل والقصيم وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إداريًا تكاثر السحب الركامية مرفقة بهطول أمطار متوسطة قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا والتي تصحب حينها بحدوث الرعد وتساقط البرد.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.