Icon

لقطات لجريان السيول نتيجة أمطار القصيم Icon تباطؤ النمو يفاقم مخاطر الجوع والفقر في العالم Icon بيان صادم من كيليان مبابي لإدارة سان جيرمان! Icon كأس ملك إسبانيا يُكرس عقدة كبار أوروبا هذا الموسم Icon رجال المرور تنظيم وتوجيه وانسيابية Icon ارتكب جرائم جنسية بعمر 13 عامًا والمحكمة تُدينه Icon الزكاة تدعو الأفراد لإخراج زكاتهم عبر تطبيق زكاتي Icon العيش في المدن لـ 3 سنوات يهدد بمرض قاتل Icon أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن Icon الشيخ العيسى: حقوق المرأة ركيزة أساسية في التشريع الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تكون السحب الممطرة الرعدية

لقطات لجريان السيول نتيجة أمطار القصيم

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
لقطات لجريان السيول نتيجة أمطار القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، جريان السيول نتيجة هطول الأمطار على شمال شرق الفوارة غرب القصيم اليوم.

كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة على جنوب البدائع بمنطقة القصيم.

سحب ممطرة

من جانبه، نشر خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، صورًا للسحب الممطرة وبعضها رعدي، والتي تكونت عصر اليوم الخميس، على أجزاء من الوسطى والمرتفعات وجنوب المدينة المنورة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم