لقطات لجريان السيول نتيجة أمطار القصيم

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، جريان السيول نتيجة هطول الأمطار على شمال شرق الفوارة غرب القصيم اليوم.

كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة على جنوب البدائع بمنطقة القصيم.

سحب ممطرة

من جانبه، نشر خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، صورًا للسحب الممطرة وبعضها رعدي، والتي تكونت عصر اليوم الخميس، على أجزاء من الوسطى والمرتفعات وجنوب المدينة المنورة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.