لقطات لجريان السيول والرياح شديدة على شمال الدوادمي

أظهر مقطع فيديو متداول على تويتر، لقطات لجريان السيول والأودية في شعيب الهلالية شمال الدوادمي، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، التي أدت إلى جريان السيول ليلة 25 رمضان 1444 هجريًا.

شعيب الهلاليه شمال الدوادمي

تصوير الصديق صخر العتيبي pic.twitter.com/c4l5BbRsdT — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 15, 2023

سيول الدوادمي

وظهر خلال الفيديو، تدفق المياه بغزارة شديدة، في سيل وأودية على منطقة، شعيب الهلالية، شمال محافظة الدوادمي وسط تكبيرات وفرحة من المواطنين الذين يشاهدون مياه البركة والخير.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيان نشره على الحساب الرسمي على “تويتر”، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على عسير ومناطق: “الحرجة، الربوعة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب”، مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى الساعة الرابعة من اليوم الأحد.

شعيب الضال يمشي من الجال للجال شمال الدوادمي

تصوير الصديق صخر العتيبي pic.twitter.com/KMOkLsmfm4 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 15, 2023

تحذير من الدفاع المدني

يذكر أنه أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حتى الساعة الـ10 صباح الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة على الرياض تشمل (الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، رماح، ضرما، مرات).