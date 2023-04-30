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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان سيل وادي ترج جنوب غرب بيشة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
لقطات لجريان سيل وادي ترج جنوب غرب بيشة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة بمنطفة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

هطول أمطار رعدية

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

 

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