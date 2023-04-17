لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض حياة 10 ملايين سوداني في خطر بسبب معارك الخرطوم الخثلان: بغروب شمس اليوم تحل ليلة 27 أرجى ليالي العشر الأواخر فلكية جدة: رؤية هلال شوال بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة الخميس توقعات بأمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان بجميع المناطق “الخزف السعودي” تربح 14.7 مليون ريال نخوة شباب تجاه موظف صف سيارات تعرض للإهانة مركز الفلك الدولي يُصدر بيانًا هامًا حول موعد عيد الفطر لبنان يدمج قنصليته في باريس مع السفارة توفيرًا للنفقات
وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات لجريان وتدفق مياه السيول بسد الحيسية شمال الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.