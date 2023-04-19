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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان شعيب عولان بمحافظة الحريق

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
لقطات لجريان شعيب عولان بمحافظة الحريق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيل شعيب عولان بمحافظة الحريق جنوب منطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وأظهر المقطع المتداول، مشاهد تفوق الخيال لجريان سيل شعيب عولان، عصر اليوم الأربعاء اليوم الـ 28 من أيام شهر رمضان المباركات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

 

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