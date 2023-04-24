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وسط سقوط زخات البرد

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد منذ ساعات الصباح على مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، جريان مياه الأمطار في الشوارع، فضلًا عن بعض الأودية منذ ساعات الصباح على مدينة أبها.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

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