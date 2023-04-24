حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع الاتحاد لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها سييرا يستهدف النهائي الرابع النيابة العامة: تلقي المخدرات أو المؤثرات العقلية من مهربيها فعل إجرامي رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي العهد على إجلاء رعايا بلاده رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الوحدة عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله توقعات بأمطار مصحوبة بزخات برد على الرياض الأربعاء المقبل وصول طائرة إجلاء السفير والرعايا الكوريين إلى جدة صحراء شمال نجران تكتسي بالأبيض
وثق مقطع فيديو، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد منذ ساعات الصباح على مدينة أبها بمنطقة عسير.
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، جريان مياه الأمطار في الشوارع، فضلًا عن بعض الأودية منذ ساعات الصباح على مدينة أبها.
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.