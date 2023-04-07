لقطات لجهود المرور وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي

وثقت لقطات مصورة جهود رجال المرور في تنظيم حركة السير على الطرق المؤدية للحرم المكي الشريف أثناء تأدية صلاة الجمعة.

وبينت الصور التي نشرها المرور عبر موقع تويتر، تراص السيارات والحافلات في الأماكن المخصصة لها خارج الحرم المكي، بينما يقف رجل المرور يوجه تعليماته إلى سائقي المركبات في الطرق المؤدية للحرم، لتعزيز السلامة المرورية والحركة الانسيابية.

منظومة خدمات متكاملة

من جانب آخر، حرصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على توفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المسجد الحرام وحتى انتهاء مناسكهم وعباداتهم، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام.

خطبة الجمعة

كما أشار المتحدث الرسمي هاني بن حسني حيدر، إلى أن خطبة الجمعة يتم ترجمتها بعدة لغات؛ بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية للعالم عبر منصة منار الحرمين.

وأشار إلى أن جميع الأعمال تتم بمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى وأفضل الخدمات للقاصدين، داعيًا الله، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية ورعاية لضيوف الرحمن؛ إنه سميع مجيب.