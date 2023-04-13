لقطات لحادث سقوط حافلة من جسر في الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، حادث سقوط الحافلة من جسر في الرياض، ما أسفر عن وقوع وفاة وعدد من الإصابات.

وفاة وعدة إصابات في حادث "سقوط حافلة" من جسر في #الرياض

شاهد فيديو متداول للحادث#السعودية pic.twitter.com/5YKoSS9Xpu — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 13, 2023

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، الحافلة المنقلبة بعد سقوطها من الجسر، وسط تواجد فريق الدفاع المدني والإسعاف وطائرة في الموقع وذلك لمباشرة الحادثة.

سقوط حافلة

وكانت فرق الدفاع المدني بالرياض أعلنت صباح اليوم الخميس، مباشرة حادث سقوط حافلة من جسر.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن مدني الرياض باشر حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.