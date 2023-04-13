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الدفاع المدني باشر الواقعة

لقطات لحادث سقوط حافلة من جسر في الرياض

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
لقطات لحادث سقوط حافلة من جسر في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، حادث سقوط الحافلة من جسر في الرياض، ما أسفر عن وقوع وفاة وعدد من الإصابات.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، الحافلة المنقلبة بعد سقوطها من الجسر، وسط تواجد فريق الدفاع المدني والإسعاف وطائرة في الموقع وذلك لمباشرة الحادثة.

سقوط حافلة

وكانت فرق الدفاع المدني بالرياض أعلنت صباح اليوم الخميس، مباشرة حادث سقوط حافلة من جسر.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن مدني الرياض باشر حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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